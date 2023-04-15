هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي

السبت، 15 أبريل 2023 - 01:39

كتب : محمود حمدي

الباطن والهلال

قدم الهلال هدية لمنافسه اتحاد جدة عقب الخسارة من الباطن في الدوري السعودي.

وخسر الهلال من الباطن بهدف دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 24 لدوري روشن السعودي.

وسجل المهاجم الأوروجواياني رينزو لوبيز هدف المباراة الوحيد.

الهلال فقد النقطة الرابعة خلال آخر مباراتين وباتت فرصة صعبة في الحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي.

خسارة الهلال جاءت بمثابة هدية لنادي اتحاد جدة متصدر ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وتجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل حقق الباطن صاحب المركز 16 (الأخير) الفوز الرابع خلال الموسم الحالي ورفع رصيده إلى 15 نقطة.

وسجل لوبيز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 47 بعد ما استغل كرة عرضية حولها بقدمه في شباك محمد العويس حارس الهلال.

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وشهدت الدقيقة 65 من عمر المباراة الظهور الأول لياسر الشهراني لاعب الهلال منذ إصابته القوية في مواجهة الأرجنتين.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية في الوجه خلال الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد الهلال لمواجهة مرتقبة ضد النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء المقبل في دربي الرياض.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر حتى صيف 2025.

الدوري السعودي الهلال السعودي
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