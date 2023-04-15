أبو ظبي الرياضي: هذه موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي

السبت، 15 أبريل 2023 - 01:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج - زيزو

كشف سهيل العريفي مدير الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد طرح تذاكر لقاء كأس السوبر بين الزمالك والأهلي.

وتحدث العريفي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "سيتم طرح التذاكر غدا في التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي عبر كل المنصات المختلفة الخاصة بنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا يعني أن التذاكر سيتم طرحها في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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وواصل "محظوظون بتواجد الأهلي والزمالك معنا بشكل مستمر".

وعن عدد التذاكر قال: "30 ألف تذكرة للمباراة بواقع 15 ألف تذكرة لكل فريق، والأسهل دائما لشراء التذاكر إلكترونيا".

أما عن سبب اختيار ملعب محمد بن زايد لاستضافة المباراة قال: " أبو ظبي بها 4 ملاعب رئيسية تستضيف الأحداث ونحب التنويع بينهم ووقع الاختيار على ملعب محمد بن زايد تلك المرة لذلك السبب".

وسوف يقام لقاء السوبر في الخامس من شهر مايو المقبل.

الأهلي الزمالك كأس السوبر
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