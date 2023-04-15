رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر

تتمسك إدارة نادي الاتحاد بقرارها السابق رغم الفوز العريض على حساب سموحة.

وفاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار إيقاف صرف المستحقات مستمر في نادي الاتحاد رغم الفوز على سموحة واستعادة طريق الانتصارات.

الاتحاد كسر حاجز النتائج السلبية في مسابقة الدوري بعدما تلقى 3 هزائم خلال الجولات الثلاث الماضية.

الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق عن خصم 100 ألف جنيه من عقود كل اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج وذلك عقب الخسارة أمام فاركو. (طالع التفاصيل)

وخسر الاتحاد أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو على الترتيب قبل استعادة التوازن في مواجهة سموحة.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي قبل أن يحقق الفوز مجددا على سموحة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ولكنه لعب مباراة أكثر عن حامل لقب البطولة.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.