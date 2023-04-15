كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر ويظفر بالثنائية المحلية

السبت، 15 أبريل 2023 - 01:04

كتب : رامي جمال

فريق الأهلي - كرة يد

توج الأهلي بكأس مصر لكرة اليد عقب الفوز على سبورتنج مساء الجمعة بنتيجة 32-22.

والتقى الأهلي بمنافسه سبورتنج في صالة أكتوبر الدولية بعدما تغلب الأول على الزمالك في نصف النهائي والثاني على سموحة.

وكانت نتيجة الشوط الأول انتهت بالتعادل بنتيجة 13-13 بفضل هدف من سبورتنج في الثواني الأخيرة منه.

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فيما نجح الأهلي في توسيع الفارق مع بداية الشوط الثاني الذي وصل في بعض الأحيان لعشرة أهداف لحين فوزه في النهاية.

وبذلك يكون توج الأهلي بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه، واللقب الرابع له من آخر خمس نسخ أقيمت للبطولة.

كما أن الأهلي نجح بذلك في الظفر بالثنائية المحلية بعدما توج بالدوري قبل عدة أيام عقب تغلبه على الزمالك.

وأصبحت تلك الثنائية هي الرابعة في تاريخ الأهلي بعد مواسم 1997-1998 و1999-2000 و2013-2014.

أما سبورتنج ففشل في الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد الزمالك هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 16 مرة يليه الأهلي بـ10 مرات و3 مرات لنادي بورسعيد ومرتين لكل من اتحاد الشرطة وهليوبوليس.

فيما ظفر باللقب مرة وحيدة كل من سموحة وسبورتنج والأولمبي.

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