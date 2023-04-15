سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة

السبت، 15 أبريل 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

حصل المهاجم الأنجولي أجوستينيو مابولولو على جائزة رجل مباراة الاتحاد وسموحة.

وفاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل أحمد عادل ومابولولو (هدفين) أهداف الاتحاد، فيما أحرز محمد عصام هدف سموحة الوحيد.

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المهاجم الأنجولي مابولولو سجل هدفين لينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا، كما صنع الهدف الثالث.

وافتتح مابولولو أهداف الاتحاد مبكرا وسجل الهدف الأول عند الدقيقة السادسة بعد متابعة جيدة بضربة رأسية للكرة المرتدة من عمر صلاح حارس سموحة.

وأضاف المهاجم الأنجولي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 82 بعد تمريرة متقنة من أحمد عادل.

ورد مابولولو الهدية لأحمد عادل ومرر له تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 89.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ولكنه لعب مباراة أكثر عن حامل لقب البطولة.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

الاتحاد سموحة الدوري المصري
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