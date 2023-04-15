للمرة الثانية.. الكرتي رجل مباراة بيراميدز وأسوان

حصل المغربي وليد الكرتي على جائزة رجل مباراة بيراميدز وأسوان.

وفاز بيراميدز على أسوان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 25.

وسجل بلاتي توريه وفخري لاكاي (هدفين) أهداف بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على استاد أسوان.

الكرتي سبق وأن حصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

ماذا قدم الكرتي أمام أسوان؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 2

لمس الكرة: 63

دقة تمريرات: 31 من 44 بنسبة (70%)

خلق فرص: 3

الصراعات الأرضية: 3 من 9 بنسبة (33%)

الصراعات الهوائية: 4 من 7 بنسبة (57%)