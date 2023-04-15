قمصان: كولر حذر اللاعبين من الفخ أمام فاركو

السبت، 15 أبريل 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

سامي قمصان - محمود الخطيب - أشرف صبحي - ممدوح عيد - تتويج الأهلي بـ كأس مصر

كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي عن تحذير مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للاعبيه من الفخ في مواجهة فاركو.

وفاز الأهلي على فاركو مساء الجمعة في استاد القاهرة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث قمصان عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "3 نقاط هامة جدا لنا ونؤكد صدارتنا للدوري والابتعاد بفارق النقاط ونسيرة بخطوات منتظمة".

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وواصل "الأداء لم يكن الأفضل خاصة في الشوط الثاني لكننا معذورون بسبب ضغط المباريات وخوض نهائي كأس مصر قبل عدة أيام أمام بيراميدز وتلك المباريات مثل لقاء فاركو بمثابة الفخ وحذر مارسيل كولر اللاعبين من ذلك الأمر".

واستدرك "لكن كان من الجيد عدم استقبال أي أهداف وأننا كنا منظمين دفاعيا".

وأضاف المدرب العام للأهلي "نحاول عدم الوقوع في أخطاء المواسم الماضية وأن نحقق النتائج الإيجابية الواحدة تلو الآخر".

وعن الأداء الذي قدمه بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو للمشاركة بشكل أساسي قال: "طاهر محمد طاهر قدم أداء جيدا بعد عودته من الإصابة وكذلك محمد شريف الذي لم يكن يشارك أساسيا كذلك وسجل هدفا بالإضافة لأداء جيد من أليو ديانج ومحمد الشناوي".

وشدد "والفوز بثلاثة أهداف دون رد هي نتيجة كبيرة بغض النظر عن الشكل ولكنها نتيجة كبيرة أمام فريق منظم".

وعن مواجهة سموحة وجاهزية اللاعبين قال: "لنرى غدا حالة أحمد عبد القادر الطبية وأمامنا يومين لنستعد للقاء المقبل".

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.

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