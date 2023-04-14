مؤتمر طارق العشري – منحنا الأهلي هدفين هدية.. وهذا ما أحزنني

شدد طارق العشري على أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء خلال مواجهة الأهلي بمسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال العشري في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أبارك للنادي الأهلي على تحقيق الفوز. بدون شك الأمور تأزمت بعد الهدف الأول إضافة لعدم التنظيم في الهدف الثاني".

وأضاف "كان لدينا فرصا محققة في الشوط الثاني وكان الوضع سيتبدل حال استغلال تلك الفرص وتسجيلها خاصة أن مستوى الأهلي تراجع. لكن في النهاية هي مباراة للنسيان".

وشدد "شعرت بالقلق بعد هدف الأهلي الأول. نحن منحنا الأهلي هدفين على سبيل الهدية في الشوط الأول. عندما اواجه الأهلي ألعب دائما على التفاصيل الصغيرة وأهما عدم استقبال الأهداف".

وواصل "لاعبو فاركو يقدمون مستوى متميز في الفترة الأخيرة ومن الوارد خسارة الفرق أمام الأهلي وكما قلت هي مباراة للنسيان ونركز على مواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة".

خطأ شيكا

وعن خطأ الحارس محمد سعيد "شيكا" في كرة الهدف الأول أوضح "خطا شيكا؟ الأخطاء واردة وهو يلعب بصورة جيدة في الفترة الماضية وبالطبع الهدف الأول جاء من خطأ ملحوظ وما أحزنني أنها الفرصة الأولى تقريبا للأهلي. حفاظنا على الشباك في الشوط الأول مع تراجع الأهلي بدنيا كان سيمثل فارقا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يحدث".

وافتتح محمود متولي أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 19 بعد عرضية من علي معلول وخطأ قاتل من الحارس محمد سعيد "شيكا" في التصدي للكرة.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد بينية من حسين الشحات.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني بعد عرقلة محمد هاني.

واختتم العشري "أحاول قدر الإمكان دفع اللاعبين نحو المربع الذهبي، تحسنا بشكل كبير جدا وكانت أول خسارة لنا في الفترة الأخيرة وجاءت أمام الأهلي ولكن حزين جدا جدا من فقدان 4 نقاط مهمة أمام الداخلية وأسوان كانت ستحدث الفارق لنا في جدول الترتيب".

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.