مؤتمر كولر: الشوط الثاني لم نكن جيدين.. وأريد جاهزية كل اللاعبين من أجل التدوير

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن أداء فريقه في مواجهة فاركو كان متباينا بين شوطي اللقاء.

وفاز الأهلي على فاركو اليوم الجمعة في استاد القاهرة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي أقيم عقب المباراة قائلا: "الشوط الأول كنا أفضل من نظيره الثاني وسجلنا هدفين ولم يُحتسب لنا هدفا، بالتأكيد كنا أفضل".

وأوضح "وفي الشوط الثاني عانينا من بعض الاستهتار والتراخي في الضغط وإغلاق المساحات وحتى مع الهجمات المرتدة تعاملنا برعونة وسجلنا هدفا في النهاية من ركلة جزاء وحينما ننظر للمباراة ككل أستطيع القول إننا حققنا فوزا مستحقا".

وعن التدوير في المباراة قال: "بعد مباراة بيراميدز ولعبنا 120 دقيقة والكثير من الضغط والحماس كان يجب علي إجراء بعض التدوير في التشكيل لتجنب إرهاق اللاعبين خاصة أننا الفترة الأخيرة لم نجر الكثير من التدوير وكان لدينا بعض الثبات في التشكيل".

وأردف "وغدا سنرى كل شيء يتعلق باللاعبين من أجل لقاء سموحة".

وواصل المدرب السويسري حديثه "فلسفتي هي أنني أريد جاهزية كل اللاعبين وتلاحظون بالتأكيد أن الكل يشارك حتى لو حانت لحظة أستعين بأي منهم يصبح جاهزا ".

وأتم كولر تصريحاته "وبالطبع من المحتمل إجراء تغييرات يوم الإثنين لكن كل ذلك سيتحدد حينما أرى اللاعبين والفحوصات غدا".

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.