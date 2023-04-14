مؤتمر كولر: الشوط الثاني لم نكن جيدين.. وأريد جاهزية كل اللاعبين من أجل التدوير

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي - بيراميدز

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن أداء فريقه في مواجهة فاركو كان متباينا بين شوطي اللقاء.

وفاز الأهلي على فاركو اليوم الجمعة في استاد القاهرة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي أقيم عقب المباراة قائلا: "الشوط الأول كنا أفضل من نظيره الثاني وسجلنا هدفين ولم يُحتسب لنا هدفا، بالتأكيد كنا أفضل".

أخبار متعلقة:
بثلاثية في سموحة.. الاتحاد يوقف نزيف النقاط ويزاحم الزمالك على المركز الرابع بيراميدز يغسل أحزان الكأس بثلاثية في أسوان ويستعيد الانتصارات في الدوري الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري خبر في الجول – عرض لإقامة ودية بين مصر والمغرب.. وخطوة من اتحاد الكرة

وأوضح "وفي الشوط الثاني عانينا من بعض الاستهتار والتراخي في الضغط وإغلاق المساحات وحتى مع الهجمات المرتدة تعاملنا برعونة وسجلنا هدفا في النهاية من ركلة جزاء وحينما ننظر للمباراة ككل أستطيع القول إننا حققنا فوزا مستحقا".

وعن التدوير في المباراة قال: "بعد مباراة بيراميدز ولعبنا 120 دقيقة والكثير من الضغط والحماس كان يجب علي إجراء بعض التدوير في التشكيل لتجنب إرهاق اللاعبين خاصة أننا الفترة الأخيرة لم نجر الكثير من التدوير وكان لدينا بعض الثبات في التشكيل".

وأردف "وغدا سنرى كل شيء يتعلق باللاعبين من أجل لقاء سموحة".

وواصل المدرب السويسري حديثه "فلسفتي هي أنني أريد جاهزية كل اللاعبين وتلاحظون بالتأكيد أن الكل يشارك حتى لو حانت لحظة أستعين بأي منهم يصبح جاهزا ".

وأتم كولر تصريحاته "وبالطبع من المحتمل إجراء تغييرات يوم الإثنين لكن كل ذلك سيتحدد حينما أرى اللاعبين والفحوصات غدا".

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.

الأهلي الدوري المصري فاركو كولر
نرشح لكم
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة للمرة الثانية.. الكرتي رجل مباراة بيراميدز وأسوان قمصان: كولر حذر اللاعبين من الفخ أمام فاركو مؤتمر طارق العشري – منحنا الأهلي هدفين هدية.. وهذا ما أحزنني بيراميدز يغسل أحزان الكأس بثلاثية في أسوان ويستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية في سموحة.. الاتحاد يوقف نزيف النقاط ويزاحم الزمالك على المركز الرابع
أخر الأخبار
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه دقيقة | الدوري المصري
هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي 13 دقيقة | السعودية
أبو ظبي الرياضي: هذه موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر 44 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر ويظفر بالثنائية المحلية 48 دقيقة | كرة يد
سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة 59 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. الكرتي رجل مباراة بيراميدز وأسوان ساعة | الكرة المصرية
قمصان: كولر حذر اللاعبين من الفخ أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 2 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 3 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 4 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي