خبر في الجول – عرض لإقامة ودية بين مصر والمغرب.. وخطوة من اتحاد الكرة

تلقى منتخب مصر عرضا من إحدى الشركات لتنظيم مباراة ودية بينه وبين المغرب خلال شهر يونيو المقبل في التوقف الدولي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعض الشركات خاطبت اتحاد الكرة لتنظيم مباراة ودية ومن بين تلك العروض هو مواجهة منتخب المغرب.

وفي السياق ذاته استعجل اتحاد الكرة من نظيره الإفريقي "كاف" تحديد موعد مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في التوقف ذاته ليستطيع تحديد موعد الودية سواء قبل ملاقاة الفريق الغيني أو بعدها.

وسيقام معسكر منتخب مصر في الفترة ما بين 12 إلى 20 من شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا في شهر يونيو المقبل لملاقاته في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في التصفيات في المجموعة الرابعة مع غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا.

فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.