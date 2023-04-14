بيراميدز يغسل أحزان الكأس بثلاثية في أسوان ويستعيد الانتصارات في الدوري

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

بيراميدز وأسوان

استعاد بيراميدز الانتصارات في مسابقة الدوري وحقق فوزا ثمينا على أسوان.

وفاز بيراميدز على أسوان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 25.

وسجل بلاتي توريه وفخري لاكاي (هدفين) أهداف بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على استاد أسوان.

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بيراميدز عاد لطريق الانتصارات في الدوري بعدما فشل في ذلك خلال المباريات الأربعة الماضية له في المسابقة.

بيراميدز حقق الفوز في ظهوره الأول بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في نهائي كأس مصر.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل فخري لاكاي الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد تسديدة متقنة على يسار عمرو حسام حارس بيراميدز عند الدقيقة 32.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز فرصة هدف مؤكد وتصدى لتسديدة ديلسون كاموني من داخل منطقة الجزاء.

وحصل فخري لاكاي على ركلة جزاء في الدقيقة 89 سددها فخري لاكاي بنجاح ليحرز الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 90.

واستغل بلاتي توريه تمريرة محمد الشيمي بعد انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى ليسجل الهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

أسوان الدوري المصري بيراميدز
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