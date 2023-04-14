بثلاثية في سموحة.. الاتحاد يوقف نزيف النقاط ويزاحم الزمالك على المركز الرابع

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

الاتحاد وسموحة

أوقف الاتحاد السكندري نزيف النقط وحقق 3 نقاط ثمينة في مسابقة الدوري.

وفاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل أحمد عادل والأنجولي أجوستينيو مابولولو (هدفين) أهداف الاتحاد، فيما أحرز محمد عصام هدف سموحة الوحيد.

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الاتحاد كسر حاجز النتائج السلبية في مسابقة الدوري بعدما تلقى 3 هزائم خلال الجولات الثلاث الماضية.

وخسر الاتحاد أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو على الترتيب قبل استعادة التوازن في مواجهة سموحة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ولكنه لعب مباراة أكثر عن حامل لقب البطولة.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

المهاجم الأنجولي مابولولو سجل هدفين لينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا.

وافتتح مابولولو أهداف الاتحاد مبكرا وسجل الهدف الأول عند الدقيقة السادسة بعد متابعة جيدة بضربة رأسية للكرة المرتدة من عمر صلاح حارس سموحة.

وأضاف المهاجم الأنجولي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 82 بعد تمريرة متقنة من أحمد عادل.

ورد مابولولو الهدية لأحمد عادل ومرر له تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 89.

وقلص محمد عصام النتيجة وسجل هدف سموحة الوحيد عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مستغلا تمريرة صديق أوجولا.

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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