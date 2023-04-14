الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري

حقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري بعدما أسقط فاركو اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

افتتح محمود متولي أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 19 بعد عرضية من علي معلول وخطأ قاتل من الحارس محمد سعيد "شيكا" في التصدي للكرة.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد بينية من حسين الشحات.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني بعد عرقلة محمد هاني.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي للأهلي في الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف وغزل المحلة بثلاثية دون رد.

كما أن ذلك الانتصار هو الخامس لللأهلي خلال الموسم الجاري من الدوري بثلاثية بعد الفوز بالنتيجة ذاتها على كل من الاتحاد السكندري وبيراميدز والزمالك وغزل المحلة.

أما فاركو بعد فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين فقد سقط وفقد ثلاث نقاط.

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من الأهلي وتوقف اللعب بعد عدة دقائق لإصابة محمد الضاوي "كريستو".

وبعدما عاد اللاعب التونسي للمشاركة سقط مجددا بدون تدخل من أحد وطلب التغيير وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من الناحية اليمنى أرسلها معلول فشل حارس فاركو في التصدي لها وتابعها محمود متولي برأسية في الشباك.

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وحصل فاركو على ركلة حرة لكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت دون خطورة.

وتصدى شيكا لتسديدة قوية من حسين الشحات بعد هجمة مرتدة سريعة للأهلي.

وبعدها تصدى محمد الشناوي لتسديدة زاحفة من شكري نجيب.

وشتت عبد الله بكري الكرة سريعا بعد عرضية من الشحات قبل أن تصل الكرة لشريف كي يضاعف النتيجة للأهلي.

وفي الدقيقة 40 سجل الأهلي هدفا ثانيا بعد تسديدة يسارية قوية من أحمد قندوسي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على حسين الشحات.

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صاروخ القندوسي بيزغرط في الشبكة.. لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة إلى الـ VAR pic.twitter.com/TGvKGjqLg1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023

وما هي إلا ثماني دقائق إلا ومرر قندوسي الكرة للشحات الذي أرسل بينية جميلة إلى شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

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محمد شريف يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول 💥 pic.twitter.com/o0WP81Xf08 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023

وعلى عكس الشوط الأول بدأ فاركو نظيره الثاني بشكل أفضل وكاد أليو ديانج يخطئ ويسجل هدفا في مرماه بعدما حول الكرة برأسه لكنها مرت لركلة ركنية.

وسدد طاهر كرة قوية حولها حارس فاركو لركلة ركنية.

وأجرى الأهلي تبديلين بمشاركة ياسر إبراهيم وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وأحمد قندوسي.

وهدأت المباراة قليلا إلى أن أجري الأهلي تبديلين جديدين بمشاركة خالد عبد الفتاح ومحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

وتوقف اللعب لإصابة محمود متولي قبل أن يعود لاستكمال اللقاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عرقل محمود جهاد نظيره محمد هاني ليحصل الأخير على ركلة جزاء.

وحول معلول ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للأهلي ونهاية اللقاء.

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علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي قبل نهاية اللقاء من ركلة جزاء pic.twitter.com/FJIzvMak8a — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023