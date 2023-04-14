الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الأهلي وفاركو في الدوري

حقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري بعدما أسقط فاركو اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

افتتح محمود متولي أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 19 بعد عرضية من علي معلول وخطأ قاتل من الحارس محمد سعيد "شيكا" في التصدي للكرة.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد بينية من حسين الشحات.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني بعد عرقلة محمد هاني.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي للأهلي في الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف وغزل المحلة بثلاثية دون رد.

كما أن ذلك الانتصار هو الخامس لللأهلي خلال الموسم الجاري من الدوري بثلاثية بعد الفوز بالنتيجة ذاتها على كل من الاتحاد السكندري وبيراميدز والزمالك وغزل المحلة.

أما فاركو بعد فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين فقد سقط وفقد ثلاث نقاط.

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من الأهلي وتوقف اللعب بعد عدة دقائق لإصابة محمد الضاوي "كريستو".

وبعدما عاد اللاعب التونسي للمشاركة سقط مجددا بدون تدخل من أحد وطلب التغيير وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من الناحية اليمنى أرسلها معلول فشل حارس فاركو في التصدي لها وتابعها محمود متولي برأسية في الشباك.

وحصل فاركو على ركلة حرة لكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت دون خطورة.

وتصدى شيكا لتسديدة قوية من حسين الشحات بعد هجمة مرتدة سريعة للأهلي.

وبعدها تصدى محمد الشناوي لتسديدة زاحفة من شكري نجيب.

وشتت عبد الله بكري الكرة سريعا بعد عرضية من الشحات قبل أن تصل الكرة لشريف كي يضاعف النتيجة للأهلي.

وفي الدقيقة 40 سجل الأهلي هدفا ثانيا بعد تسديدة يسارية قوية من أحمد قندوسي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على حسين الشحات.

وما هي إلا ثماني دقائق إلا ومرر قندوسي الكرة للشحات الذي أرسل بينية جميلة إلى شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وعلى عكس الشوط الأول بدأ فاركو نظيره الثاني بشكل أفضل وكاد أليو ديانج يخطئ ويسجل هدفا في مرماه بعدما حول الكرة برأسه لكنها مرت لركلة ركنية.

وسدد طاهر كرة قوية حولها حارس فاركو لركلة ركنية.

وأجرى الأهلي تبديلين بمشاركة ياسر إبراهيم وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وأحمد قندوسي.

وهدأت المباراة قليلا إلى أن أجري الأهلي تبديلين جديدين بمشاركة خالد عبد الفتاح ومحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

وتوقف اللعب لإصابة محمود متولي قبل أن يعود لاستكمال اللقاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عرقل محمود جهاد نظيره محمد هاني ليحصل الأخير على ركلة جزاء.

وحول معلول ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للأهلي ونهاية اللقاء.

الأهلي الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة للمرة الثانية.. الكرتي رجل مباراة بيراميدز وأسوان قمصان: كولر حذر اللاعبين من الفخ أمام فاركو مؤتمر طارق العشري – منحنا الأهلي هدفين هدية.. وهذا ما أحزنني مؤتمر كولر: الشوط الثاني لم نكن جيدين.. وأريد جاهزية كل اللاعبين من أجل التدوير بيراميدز يغسل أحزان الكأس بثلاثية في أسوان ويستعيد الانتصارات في الدوري
أخر الأخبار
وكيله يكشف حقيقة إمكانية فسخ عقد أوسوريو والزمالك حال رغبة منتخب في التعاقد معه 2 دقيقة | الدوري المصري
هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي 13 دقيقة | السعودية
أبو ظبي الرياضي: هذه موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر 45 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر ويظفر بالثنائية المحلية 49 دقيقة | كرة يد
سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة ساعة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. الكرتي رجل مباراة بيراميدز وأسوان ساعة | الكرة المصرية
قمصان: كولر حذر اللاعبين من الفخ أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 2 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 3 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه 4 اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي