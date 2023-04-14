تقرير: زاها يرفض مزاملة رونالدو في النصر السعودي

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

احتفال وليفريد زاها بهده في توتنام

رفض الإيفواري ويلفريد زاها الانتقال لنادي النصر السعودي خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بلاس بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب "TALK SPORT" فإن زاها رفض العرض المقدم من النصر وأبلغهم برغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية.

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وأوضحت التقارير أن زاها رفض أيضا عرضا من اتحاد جدة السعودي مقابل الحصول على 9 ملايين دولار سنويا.

وأشارت التقارير إلى أن زاها يرغب في البقاء بالدوريات الأوروبية ولديها عرضين من ميلان وبوروسيا دورتموند.

زاها انضم لكريستال بلاس منذ موسم 2014-2015 قادما من مانشستر يونايتد.

صاحب الـ 30 عاما خاض 4555 مباراة وسجل 89 هدفا وصنع 76 آخرين.

في المقابل يلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النصر الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر حتى صيف 2025.

فيما يضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة متفوقا على النصر بفارق 3 نقاط.

النصر السعودي ويلفريد زاها
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