بعد هز شباك فاركو.. محمد شريف يعادل أهدافه الموسم الماضي في الدوري

عادل محمد شريف مهاجم الأهلي عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في الدوري بعدما هز شباك فاركو.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

ويلتقي الأهلي بمنافسه فاركو اليوم الجمعة في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع تسلم شريف الكرة داخل منطقة الجزاء بعد بينية من حسين الشحات وسددها في الشباك.

وأصبح ذلك الهدف هو السابع لمهاجم الأهلي الموسم الجاري في الدوري ليتساوى مع عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في المسابقة.

ومنذ انضمامه للأهلي كان أكثر موسم سجل فيه شريف أهدافا في الدوري هو 2020-2021 وحينما هز الشباك 20 مرة.