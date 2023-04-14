نهاية اللعنة ولكن.. كوكا يسجل في خسارة ألانيا سبور أمام أنطاليا

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانيا سبور

خسر ألانيا سبور أمام مضيفه أنطاليا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع و العشرين من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا المعار من أولمبياكوس اليوناني، منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 90 حين ترك موقعه لـ إيرينتشان يارديمتشي.

وسجل كوكا هدف تقدم ألانيا في الدقيقة 21 بعد تمريرة من إيفان كافاليرو.

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بهذا الهدف كسر كوكا صيامه التهديفي بعد 8 مباريات في الدوري التركي بلا تسجيل.

التعادل أتى سريعا في الدقيقة 27 بواسطة دوجوكان سينيك، ثم تقدم الحسن نداو في الدقيقة 39.

وزاد وضع ألانيا سوءا بطرد أوموت جونيس في الدقيقة 82، ليسجل بيرتوج ييلدريم الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد أنطاليا إلى 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ألانيا عند 32 نقطة أيضا، ولكن في المركز الثاني عشر بسبب فارق الأهداف.

وخاض كوكا مباراته رقم 22 في الدوري التركي، وسجل هدفه التاسع في المسابقة.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي ألانيا سبور
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