مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 21:02

كتب : أحمد الخولي

بيان فيوتشر

كشف مصدر من نادي فيوتشر حقيقة ما تردد عن مفاوضات مع نادي البنك الأهلي من أجل الاندماج في كيان واحد بداية من الموسم القادم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة لما تردد عن دمج الناديين في كيان واحد".

وأضاف "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولم يحدث على أرض الواقع".

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وصعد نادي فيوتشر إلى قمة الدوري المصري مؤقتا بعد التغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ونجح فيوتشر في تحقيق الفوز خارج ملعبه، ليصبح الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، ويلحق بغزل المحلة الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 48 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز العاشر.

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