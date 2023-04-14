مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) بيراميدز.. الاتحاد (0) - (0) سموحة.. صافرة البداية
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:57
كتب : FilGoal
يواجه أسوان منافسه بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
فيما يلعب الاتحاد ضد سموحة في دربي مدينة الإسكندرية في الجولة ذاتها.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي أسوان ضد بيراميدز والاتحاد أمام سموحة.
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أسوان × بيراميدز
لمتابعة مباراة أسوان ويبراميدز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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الاتحاد × سموحة
لمتابعة مباراة سموحة والاتحاد السكندري دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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