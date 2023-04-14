انتهت الدوري - أسوان (0) - (3) بيراميدز.. الاتحاد (3)-(1) سموحة.. غزارة تهديفية

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف مع عمرو حسام - بيراميدز أمام أسوان

يواجه أسوان منافسه بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

فيما يلعب الاتحاد ضد سموحة في دربي مدينة الإسكندرية في الجولة ذاتها.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي أسوان ضد بيراميدز والاتحاد أمام سموحة.

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أسوان × بيراميدز

لمتابعة مباراة أسوان ويبراميدز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق2+90 بلاتي توري يسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز بعد تسديدة قوية مستغلا تمريرة محمد الشيمي

ق90 فخري لاكاي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز من ركلة جزاء

ق77 أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ينقذ فرصة هدف مؤكد ويتصدى لتسديدة كاموني

ق64 فرصة خطيرة لبيراميدز بعد رأسية محمد حمدي تمر أعلى المرمى

ق54 محاولات من لاعبي فريق أسوان لتسجيل هدف التعادل ولكنها لم ترتق إلى مستوى الخطورة.

ق49 تسديدة من مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 فخري لاكاي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد تسديدة متقنة على يسار عمرو حسام حارس بيراميدز

ق26 انطلاقة خطيرة لنادي بيراميدز من الجانب الأيمن يبعدها دفاع أسوان بصعوبة.

ق20 هجمة خطيرة لنادي بيراميدز بعد تمريرة من فخري لاكاي تجاه إبراهيم عادل المنفرد بالمرمى ولكن تدخل رائع من عمرو حسام حارس أسوان.

ق9 كرة عرضية خطيرة من علي فتحي لاعب فريق أسوان من جهة اليسار أبعدها محمد الشيبي إلى رمية تماس.

انطلاق المباراة

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الاتحاد × سموحة

لمتابعة مباراة سموحة والاتحاد السكندري دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق93 محمد عصام يسجل هدف تقليص الفارق لنادي سموحة بعد تمريرة صديق أوجولا

ق90 أحمد عادل يسجل الهدف الثالث في شباك سموحة بعد تمريرة متقنة من مابولولو

ق81 مابولولو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد تمريرة متقنة من أحمد عادل

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق5 مابولولو يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد من ضربة رأسية

انطلاق المباراة

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