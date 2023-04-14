مباشر الدوري المصري – الأهلي (0) - (0) فاركو.. انطلاق المباراة

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي وفاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفاركو التي تقام في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) بيراميدز.. الاتحاد (0) - (0) سموحة.. صافرة البداية التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد تشكيل فاركو – تغيير وحيد وثنائي هجومي أمام الأهلي التشكيل - أظهرة بيراميدز تعالج غياباته.. وأسوان بلا تعديل على المباراة السابقة تشكيل الأهلي – قندوسي وكريستو أساسيان.. وعودة متولي وشريف أمام فاركو حسين ياسر المحمدي يروي لـ في الجول قصة عمله مع أوسوريو في مانشستر سيتي مران أوسوريو الأول في الزمالك - عودة شيكابالا وتأهيل عمر جابر وموقف عبد الله جمعة
أخر الأخبار
أثليتك: مأساة دفاع مانشستر يونايتد.. نهاية موسم ليساندرو ومخاوف بشأن فاران 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) بيراميدز.. الاتحاد (0) - (0) سموحة.. صافرة البداية 22 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد 27 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0) - (0) فاركو.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو – تغيير وحيد وثنائي هجومي أمام الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أظهرة بيراميدز تعالج غياباته.. وأسوان بلا تعديل على المباراة السابقة 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – قندوسي وكريستو أساسيان.. وعودة متولي وشريف أمام فاركو 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي