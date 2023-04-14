مباشر الدوري المصري – الأهلي (0) - (0) فاركو.. انطلاق المباراة
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفاركو التي تقام في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة.
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