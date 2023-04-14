انتهت الدوري المصري – الأهلي (3) - (0) فاركو.. انتصار المارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفاركو التي تقام في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

ق90+6: جووول ثالث للأهلي من ركلة جزاء سجلها علي معلول.

ق90+5: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمود جهاد لمحمد هاني.

ق90+2: تسديدة من أحمد شريف أبعدها الشناوي لركلة ركنية.

ق90+1: جيفرسون إنكادا يحرم الأهلي من هدف ثالث بعد عرضية من شريف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: توقف اللعب لإصابة محمود متولي.

ق82: تبديلان جديدان للأهلي بمشاركة خالد عبد الفتاح وكهربا بدلا من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

ق68: تبديلان للأهلي بخروج ياسر إبراهيم ومشاركة مروان عطية، وخروج قندوسي ومشاركة عمرو السولية.

ق60: ركلة ركنية لفاركو مرت دون خطورة.

ق51: تسديدة من رزقي حمرون ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق50: تسديدة من طاهر حولها شيكا لركلة ركنية.

ق48: ديانج يخطئ التصرف وكاد يهز شباك الأهلي برأسية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ق45+3: جوووول ثااان للأهلي عن طريق محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية جميلة من حسين الشحات.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: تسديدة من طاهر لكنها مرت أعلى المرمى.

ق42: لغاء هدف قندوسي بداعي التسلل على حسين الشحات عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق40: جوووول ثااان للأهلي بتسديدة يسارية قوية للغاية من قندوسي.

ق29: بينية جميلة من محمد شريف وعرضية زاحفة من الشحات لكن عبد الله بكري شتتها سريعا قبلأن تصل الكرة لأحمد قندوسي.

ق25: الشناوي يتصدى لتسديدة زاحفة من شكري نجيب.

ق25: شيكا يتصدى لتسديدة من حسين الشحات بعد هجمة مرتدة سريعة للأهلي.

ق24: رزقي حمرون سدد الركلة الحرة في الحائط البشري.

ق23: خطا لفاركو من على حدود منطقة الجزاء.

ق19: جوووول أوووول للأهلي عن طريق رأسية من محمود متولي بعد خطأ قاتل من محمد سعيد "شيكا" في التصدي لركلة حرة من معلول.

ق17: تسديدة من معلول حولها الحارس لركلة ركنية.

ق12: تبديل اضطراري أول للأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر عقب إصابة كريستو.

انطلاق المباراة.