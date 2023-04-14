التشكيل - أظهرة بيراميدز تعالج غياباته.. وأسوان بلا تعديل على المباراة السابقة

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

ولعب الرمادي بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: ميدو مصطفى - إسلام صلاح - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل أياجوا - محمد المرسي

خط الهجوم: أحمد خالد - ديلسون كاموني - محمد حمدي زكي

أما تشكيل بيراميدز فأتى كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس

ويملك تشكيل بيراميدز 5 لاعبين قادرين على اللعب في مركز الظهير، وهم أحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ ومحمد الشيبي وأحمد توفيق.

ويعاني الفريق من عدة غيابات أبرزها إصابة عبد الله السعيد بقطع في الرباط الصليبي وأسامة جلال الذي انتهى موسمه، ويغيب رمضان صبحي وأحمد سامي وفخر الدين بن يوسف بداعي الإصابة أيضا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة.