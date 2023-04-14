مران أوسوريو الأول في الزمالك - عودة شيكابالا وتأهيل عمر جابر وموقف عبد الله جمعة

بدأ الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مهام عمله رسميا بقيادة مران الأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أعضاء الجهاز المعاون ولاعبو الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق المران، وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد أوسوريو جلسة مطولة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، حيث ناقشا كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطة الاستعداد لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدوري بخلاف مباراة السوبر المصري.

وانتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للزمالك.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، عقب نهاية برنامجه التأهيلي.

وشارك شيكابالا في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

وواصل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني على هامش مران اليوم الجمعة، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وأدى عمر جابر فقرة تأهيلية داخل صالة الألعاب البدنية بالنادي، بجانب بعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة حرس الحدود، تدريبات تأهيلية قوية ومتنوعة سواء بالكرة أو باستخدام أدوات التأهيل تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق و أحمد مجدي المدرب المساعد.

وحرص أوسوريو ومدحت عبد الهادي على متابعة الحصة التأهيلية والبدنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة، قبل الفقرة الخططية التي شهدت التركيز على أمور فنية.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية، وقام المدير الفني بمنح تعليمات متواصلة للاعبين خلال هذه الفقرة.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة.