تقرير: زيدان أو مورينيو.. من يدرب رونالدو في النصر بعد إقالة جارسيا؟

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

زيدان - رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن استهداف النصر السعودي للتعاقد مع واحد من الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة المدرب المُقال رودي جارسيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته "سي بي إس سبورتس" الأمريكية نقلا عن مصدر من داخل نادي النصر.

وأعلن النصر إقالة جارسيا قبل آخر 8 جولات من الدوري السعودي، الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

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ويقود الفريق حاليا دينكو ييليسيتش مدرب فريق تحت 19 عاما بصورة مؤقتة، قبل مواجهة مرتقبة مع الهلال يوم الثلاثاء.

وبذلك رحل جارسيا بعد 8 أشهر فقط في وظيفته الحالية، وبعد 12 مباراة من مسيرة رونالدو الجديدة في السعودية.

وأشارت "سي بي إس" إلى سابق ذكرها قبل وصول رونالدو، لكونه سيحصل على سلطات كبرى داخل النادي، حتى فيما يخص تعيين وإقالة المدربين.

وأوضح المصدر للشبكة الأمريكية أن زيدان قد تلقى عرضا شفهيا بالفعل لتدريب النصر، مع دخول رونالدو في تلك المحادثات، ولكن لا توجد ضمانات فيما يخص مدى اقتناع المدرب الفرنسي حتى الآن.

ويرتبط زيدان بالعودة مرة أخرى إلى كرة الأندية الأوروبية، سواء عبر باريس سان جيرمان أو تشيلسي، وذلك بعد تقارير تناولت رغبته في تدريب منتخب فرنسا، والتي انتهت مؤقتا بإعلان تجديد عقد المدرب الحالي ديدييه ديشامب.

ويبقى زيدان بلا عمل تدريبي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد في 2021.

الاسم الآخر على القائمة هو جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي، والذي عمل معه رونالدو في ريال مدريد لمدة 3 سنوات وفازا معا بالدوري الإسباني وكأس الملك، وسجل رونالدو 168 هدفا في 164 مباراة تحت قيادته.

ويرتبط اسم مورينيو بتدريب منتخب السعودية أيضا بعد رحيل مدربه هيرفي رينار إلى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

كريستيانو رونالدو زين الدين زيدان النصر الدوري السعودي
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