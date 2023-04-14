خبر في الجول - إصابة حميد بقطع في الرباط الصليبي

علم FilGoal.com أن إصابة عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد والتي تعرض لها أمس -الخميس- هي قطع في الرباط الصليبي.

جاء ذلك في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

وتألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

وشهدت الدقيقة السادسة من الشوط الثاني خروج حميد باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.

وحميد هو ثالث لاعب من فريق الأهلي لكرة اليد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد محمد لاشين في أغسطس الماضي، وسيف هاني "فوكس" في أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في نهائي الدوري يوم الجمعة الماضي بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر باللقب.

ويقام نهائي كأس مصر لكرة اليد في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الجمعة على نفس الصالة بين الأهلي وسبورتنج.

وكان سبورتنج قد تغلب على سموحة بنتيجة 25-22 في نصف النهائي الذي أقيم قبل لقاء القمة.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر ثلاث مرات في أخر أربع نسخ أقيمت.

يذكر أن سبورتينج هو حامل لقب كأس مصر للموسم الماضي.