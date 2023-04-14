قائمة ريال مدريد - غياب فينيسيوس وكروس وميندي أمام قادش

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - فينيسيوس

يغيب فينيسيوس جونيور وتوني كروس وفيرلاند ميندي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على الفريق الأندلسي بملعب نيوفو ميرانديا غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويغيب الثلاثي بسبب الإصابة، فيما يتواجد الهداف كريم بنزيمة على رأس القائمة.

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وجاءت قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريزولا – لوكاس فاسكيز – أنتوني رودريجير

الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة.

بينما يحتل قادش المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

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