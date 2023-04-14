مؤتمر أنشيلوتي: لا أوافق على استبدال فينيسيوس وهالاند.. ومستمر مع ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أنه مستمر مع الفريق الموسم المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "مباراة قادش ستكون صعبة ونريد خوض مباراة جيدة حتى لو صعبة".

وهل يبدأ إدين هازارد لتعويض غياب فينيسيوس جونيور أجاب: "لا أعلم هل يشارك من البداية، لكن ربما أقدم له فرصة اللعب".

وأضاف عن إمكانية استبدال فينيسيوس بـ هالاند قائلا: "هما لاعبان رائعان والجميع يستفيد ممن لديه، أنا استفيد من فيبي وجوارديولا يستفيد من هالاند".

وعن ترشيح مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري الأبطال: "لست منزعجا، لأن الحقيقة هي أن كرة القدم الإنجليزية بها فرق تتنافس بشكل جيد للغاية. ولا يفاجئني أن يكون الإنجليز هم المرشحون، على الرغم من أن كرة القدم الإسبانية كان لديها فريقين الموسم الماضي في نصف النهائي، إيطاليا لديها ثلاثة فرق هذا العام، الإنجليز يعتقدون أن لديهم أقوى دوري، لكن في الخارج هناك بطولات أخرى تستمر في المنافسة بأموال أقل، مثل إسبانيا وإيطاليا".

وردا على مدى تحقيق كريم بنزيمة لقب هداف الدوري الإسباني قال: "لا نفكر في ذلك، هو بخير ويحتاج في بعض الأوقات للراحة، وهو من أفضل اللاعبين الذين يتعافون بعد المباراة".

وعن فخر بتدريب ريال مدريد قال: "أشعر بالفخر بكل شيء، حققنا عودة رائعة وآمل أن تستمر، وما يجعلني سعيدا هو العمل في فالديبيباس (مقر التدريبات) كل يوم".

وأتم "اعتقد أن الرئيس يريد استمراري، النادي هادئ وأنا متأكد من أنني سأكون هنا الموسم المقبل، وسنحترم العقد".