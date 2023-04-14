الرياضية السعودية: نونو سانتو يفكر في بدائل طارق حامد أمام الهلال

بدأ نونو سانتو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي البحث عن بديل لتعويض غياب طارق حامد أمام الهلال.

ويستعد اتحاد جدة للقاء الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فأن سانتو حدد عوض الناشري، والبرازيلي إيجور كورونادو لتعويض الدولي المصري.

ويغيب طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتأهل الاتحاد لنصف النهائي بالفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

بينما تأهل الهلال الفوز على الفتح 3-1.

لاعب الوسط البالغ 34 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.