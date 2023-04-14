تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 14:42

كتب : هاني العوضي

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

تقرر نقل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وسيلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل الموافق 17 أبريل.

وبحسب خطاب رابطة الأندية المحترفة، تقرر نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي بدلًا من الأهلي we السلام، حيث تقام في التاسعة والربع مساءً.

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ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز 11 برصيد 29 نقطة.

بينما يحل الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وتعادل سيراميكا سلبيا مع الداخلية في افتتاح الجولة 25.

بينما يلتقي الاتحاد مساء اليوم مع سموحة في دربي سكندري بنفس الجولة.

وكان سيراميكا كليوباترا واجه الإنتاج الحربي وديا مساء أمس الخميس وفاز بثلاثية نظيفة سجلها صلاح محسن.

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