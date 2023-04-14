سبورت: تشيلسي يفكر في ضم رافينيا

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

رافينيا

يبدو أن تشيلسي الإنجليزي لا زال يفكر في تعزيز قوته الهجومية في الصيف المقبل ويسعى لضم رافينيا جناح برشلونة الإسباني.

وفضّل البرازيلي الانضمام لصفوف برشلونة على تشيلسي قادما من ليدز يونايتد.

وانضم رافينيا آنذاك مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لـ 7 ملايين مكافآت.

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وكشف تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديكو وكيل الجناح الدولي متواجد في البرازيل حاليا وسيعود لأوروبا بعد أيام لبحث الخيارات المتاحة.

وأشار التقارير أن ديكو نجم برشلونة وتشيلسي الأسبق يدرك اهتمام البلوز بضم رافينيا الموسم المقبل.

Raphinha in top form

ويدرك برشلونة جيدا أنه عليه بيع لاعبين بما يزيد عن 150 مليون يورو من أجل إفساح المجال للتوقيع مع صفقات جديدة.

في المقابل يستعد تشيلسي للتخلص من 7 لاعبين ما سيفتح الباب لصفقات جديدة رغم ضم ما يزيد عن 14 صفقة الموسم الجاري فقط تحت الإدارة الأمريكية.

الجناح البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 40 مباراة بقميص البلاوجرانا سجل 9 وصنع 9 في جميع المسابقات وتوج بكأس السوبر الإسباني.

وبقميص ليدز يونايتد خلال موسمين سجل 17 هدفا وصنع 12 في 67 مباراة بجميع المسابقات.

برشلونة تشيلسي رافينيا
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