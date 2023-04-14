بسبب العنصرية.. إيقاف مهاجم نيويورك ريد بولز 6 مباريات

تعرض دانتي فانزير لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي للإيقاف 6 مباريات في الدوري الأمريكي بسبب أفعال عنصرية بدرت منه خلال مباراة فريقه ضد سان خوسيه إريثكويك.

وتوقفت المباراة قرابة 15 دقيقة بسبب مشادة حدثت بين لاعبي الفريقين بفعل ما بدر من البلجيكي البالغ 24 عاما ضد لاعبي الخصم.

وتقدم اللاعب باعتذار عما بدر منه وأعلن أنه سيبتعد عن الفريق حتى إشعار آخر.

وقال فانزير: "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. على الرغم من أنني لم أكن أنوي التسبب في أي ضرر أو إهانة بلغتي، فأنا أعلم أنني فعلت ذلك ولهذا، أنا آسف بشدة. سأستغل هذه الفرصة لتحسين نفسي، والتفكير وتكريس وقتي وجهودي للعمل مع المنظمات التي تعالج الظلم العنصري".

وغُرم اللاعب أيضا بغرامة مالية لم تُحدد قيمتها.

وصرحت رابطة الدوري الأمريكي: "نطلب من فانزير المشاركة في دورات تدريبية وتعليمية إضافية بتكليف من الدوري، بالإضافة إلى برنامج الممارسات التصالحية".

ولن يستطيع اللاعب من المشاركة في أي بطولة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

المهاجم البلجيكي انضم لصفوف الفريق في فبراير الماضي قادما من رويال سان جيلواز البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو.

البلجيكي خاض فقط 6 مباريات بالدوري الأمريكي الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا.