مورينو: روما ليس لديه إرلينج هالاند

برر جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما مشاكل فريقه الهجومية بأنه لا يضم في صفوفه إرلينج هالاند.

وخسر روما أمس الخميس من فيينورد الهولندي 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة إصابة تامي أبراهام وباولو ديبالا وكذلك إهدار لورينيزو بيليجرني لركلة جزاء في الشوط الأول.

وقال مورينيو: "لا أعلم مدة غياب تامي أبراهام وباولو ديبالا، لكن ما حدث في أرض الملعب كافيا، لم يكن لدي الوقت خلال المباراة لألقي الأسئلة والتحدث مع الطاقم الطبي أثناء وبعد المباراة".

وواصل "ربما نفقد كلاهما في المباراتين المقبلتين، لدينا مباراة يوم الأحد ثم الخميس، وليس لدي الكثيرين من أجل المداورة".

واضاف "تسديد بيليجريني لركلة الجزاء؟ كان خياري، إذا أهدر لاعب ركلة جزاء كأن الفريق كله أهدر، ليست مشكلة".

وأردف "ليس لدي إرلينج هالاند في الهجوم، هذا نحن، نحاول فعل أفضل ما لدينا".

وأتم "اللاعبون لعبوا بقوة وشرف وكان لدينا فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الإياب، لكنه لم يحدث وخسرنا".

وأصبح روما أكثر فريق ترد القائمين والعارضة تسديداته برصيد 26 مرة بين فرق دوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي.

وحقق الفريق الهولندي فوزه الأول في المسابقات الأوروبية، خلال 3 مباريات سابقة تعادلا في مباراة وفاز روما في 2 منها نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو معقل روما لحسم هوية المتأهل.