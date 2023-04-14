الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون العرب.. القنوات الناقلة
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 11:55
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك في آخر مبارياته في الدوري على حرس الحدود بنتيجة 3-0.
فيما اكتفى المقاولون العرب بتعادل سلبي أمام المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة.
بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 35 نقطة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.
ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.
وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.
يذكر أن مواجهة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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