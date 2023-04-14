أوسوريو: سأقدم 100% مع الزمالك.. ومتحمس أكثر للعمل مع الفريق

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لـ الزمالك استعداده لتقديم 100% من مجهوده خلال مهمته.

وسيبدأ المدرب الكولومبي مهمته التدريبية لقيادة الأبيض بدءا من اليوم الجمعة.

وقال المدرب الكولومبي عبر قناة الزمالك: "أشعر بالفخر بأن أعمل في بلد بتاريخ كبير مثل مصر وفي نادي كبير كالزمالك بكل تاريخه".

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وأضاف "من جانبي سأقدم 100% وسأحاول إخراج كل ما لدي اللاعبين، سأحضّر كل لاعب ليكون متاحا لإسعاد الجماهير".

وأكمل "شاهدت آخر مباراتين عن طريق الفيديو بالإضافة لمباراة حرس الحدود من الملعب. وأشعر بحب الفريق للعب ومتحمس أكثر للعمل مع الفريق".

وأردف "رأيت الانسجام بين لاعبي الشباب والخبرة في الفريق وهو ما يجعلني في الفترة المقبلة سأحاول إخراج أفضل شيء من كل لاعب".

وأتم "تفاجأت من كل الألعاب في النادي، وأهم لعبة بالطبع هي كرة القدم".

وتواجد أوسوريو في المدرجات لمتابعة مباراة الزمالك وحرس الحدود والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-0 في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل 17 أبريل.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

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