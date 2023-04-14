الصباح التركية: تريزيجيه جاهز للقاء بيشكتاش

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

أصبح محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر جاهزا للعودة للملاعب من جديد عقب تعافيه من الإصابة.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة بيشكتاش في الجولة 30 من الدوري التركي يوم الأحد المقبل 16 أبريل.

وكشف تقرير صحيفة "الصباح" التركية أن محمود حسن "تريزيجيه" لفت الأنظار خلال تدريبات طرابزون سبور بسبب طموحه وجهده، وجاهز لمواجهة بيشكتاش.

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ويعود الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

وأصيب تريزيجيه خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع حتى اللحظة.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة، إذ خسر آخر مباراتين في المسابقة.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ودع منافسات كأس تركيا بخسارته في ربع النهائي أمام أنقرة جوتشو.

تريزيجيه بيشكتاش الدوري التركي طرابزون سبورت
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