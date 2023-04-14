مواعيد مباريات الجمعة 14 أبريل 2023 - الأهلي في الدوري ونهائي كأس مصر لكرة اليد

تتواصل مباريات الجولة 25 من الدوري المصري وعلى رأسها مباراة الأهلي وفاركو، وتقام اليوم أيضا مباراة نهائي كأس مصر لكرة اليد.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الجمعة 14 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تقام اليوم 3 مباريات في الدوري المصري لحساب الجولة 25.

الأهلي يواجه فاركو على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والربع مساءً وتذاع على أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد البوشي.

وعلى أون تايم سبورتس 2 وفي نفس التوقيت تذاع مباراة أسوان وبيراميدز على استاد أسوان ويعلق عليها مؤمن حسن.

وفي دربي الإسكندرية يلتقي الاتحاد مع سموحة في مباراة ستذاع مسجلة لاحقا.

نهائي كأس مصر لكرة اليد

يلتقي فريق يد الأهلي رجال مع سبورتنج حامل اللقب في نهائي كأس مصر الذي يقام على صالة أكتوبر الدولية.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 في الحادية عشر ونصف مساءً بتعليق خالد خيري.

الدوري السعودي

في التاسعة مساءً على ملعب الباطن يحل الهلال ضيفا على الباطن لحساب الجولة 24 من المسابقة.

ويعلق عبد الله الحربي على اللقاء الذي يذاع عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري التركي

يحل ألانيا سبور الذي يلعب له أحمد حسن كوكا ضيفا على أنطاليا سبور لحساب الجولة 30 من الدوري التركي في السابعة والنصف مساءً.

المباراة غير مذاعة عربيا.