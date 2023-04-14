تشيزني بعد خروجه باكيا: لم يحدث لي ذلك من قبل.. أنا بخير

طمأن فوتشينك تشيزيني حارس يوفنتوس الإيطالي الجميع بشأن حالته الصحية عقب استبداله ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وانتصر يوفنتوس 1-0 على لشبونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتوقفت المباراة بعدما طلب الحارس البولندي بالتغيير حيث وضع يده على صدره ونبه الطاقم الطبي أنه شعر بصعوبة في التنفس.

وأثناء خروجه من أرضية الملعب شُوهد الحارس وهو يبكي خلال تغييره قبل نهاية الشوط الأول.

وأشارت تقارير إلى أن الحارس عانى من ارتفاع في ضربات القلب خلال المباراة.

وخرج الحارس البولندي في الدقيقة 44 بسبب شعوره بمشاكل في التنفس وعوضه الإيطالي ماتيا بيرين.

Juventus confirm Wojciech Szczesny is OK after being subbed before halftime after experiencing chest pain. 🙏 pic.twitter.com/E6cOU2YYgt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 13, 2023

وقال تشيزيني عبر شبكة سكاي الإيطالية عقب نهاية اللقاء: "أنا بخير، كنت قلقا بعض الشيء وأجرينا جميع الاختبارات وكل شيء على ما يرام".

وأوضح قائلا: "كنت خائفا، لم يحدث لي ذلك من قبل، كنت أعاني من أجل التنفس وهذا ما أقلقني حقا".

وخاض الحارس البولندي البالغ 32 عاما 30 مباراة الموسم الحالي استقبل 28 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 17.

ويُحسم هوية المتأهل لنصف النهائي خلال مباراة الإياب على ملعب جوزيه ألفالادي يوم الخميس المقبل.