اسكواش - ثلاثي وادي دجلة يتأهل إلى نصف نهائي بريطانيا المفتوحة

تفوق ثلاثة لاعبين من وادي دجلة في اليوم الأول من مباريات ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا للاسكوش أحد أعرق البطولات الدولية في تاريخ اللعبة.

وأقيمت اليوم أربع مباريات من مواجهات ربع النهائي شهدت تأهل ثلاثة مصريين من نادي وادي دجلة، بجانب النيوزلاندية جويل كينج.

وكانت جويل كينج قد أقصت روان العربي في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ونجح علي فرج في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ولم تجد نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا صعوبة في التأهل بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على الإنجليزية سارة جان بيري في مباراة بلغت نصف ساعة تقريبا.

وأخيرا حسم مازن هشام تأهله بالفوز على زميله كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام اليوم الجمعة باقي مواجهات ربع النهائي كالآتي:

نور الشربيني × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (6:30 مساء)

الفرنسي فيكتور كروين × البيروفي دييجو إلياس (7:15 مساء)

هانيا الحمامي × الأمريكية أماندا صبحي (8:30 مساء)

مروان الشوربجي × النيوزلاندي بول كول (9:15 مساء)

وكان أخر تتويج مصري بلقب رجال بريطانيا المفتوحة في عام 2019 عن طريق محمد الشوربجي الذي تحول للعب تحت علم إنجلترا الفترة الأخيرة.

أما على مستوى السيدات فحصدت لاعبات مصر أخر أربعة ألقاب من البطولة.

وحققت نور الشربيني لقب بطولتي 2018 و2021 بينما حصدت نوران جوهر لقب 2019 وأخيرا هانيا الحمامي لقب 2022.