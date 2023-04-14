زد يشيد بتتويج مواليد 2006 بلقب دوري الجمهورية.. وبرونزية بطولة 2008

أشاد نادي زد بنتائج فرق الناشئين في بطولة الجمهورية وحصد لقب منافسات تحت 17 عاما لمواليد 2006.

ووصل نادي زد لمواليد 2006 إلى 66 نقطة من 25 جولة ليحصد أول لقب في تاريخه.

ونجح نادي زد تحت 17 عاما في التغلب على فريقي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري وتحقيق أقوى هجوم ودفاع في البطولة.

وسجل ناشئو زد 64 هدفا قبل أربع جولات من النهاية مقابل استقبال 15 هدفا فقط.

وأعرب نادي زد عن سعادتته بتحقيق أول لقب لقطاع الناشئين تحت قيادة أحمد عبد الله رئيس النادي وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين.

ويقود فريق زد اف سي مواليد 2006 جيدو مديرا فنيا، وطه فؤاد مدرب عام، وكريم أيمن مدرب مساعد، وحسن علي مدرب حراس المرمى، ومحمد صلاح إداري الفريق، والدكتور أيمن مصطفى طبيب الفريق، والدكتور عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي، وفيكتور مدرب أحمال.

كما حصد فريق زد اف سي مواليد 2008 المركز الثالث ببطولة دوري الجمهورية لمواليد 2008 بعدما واصل الفريق تحقيق نتائج إيجابية طوال البطولة.

وأشار نادي زد إلى أن استراتيجية النادي قائمة على إعداد قطاع ناشئين في مصر من خلال إنشاء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب المميزة من كل المحافظات.