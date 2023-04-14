أليجري: كرة القدم ليست معادلة حسابية

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 01:28

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس

أوضح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن "كرة القدم ليست معادلة حسابية" بشأن المشاكل الهجومية التي تعرض لها الفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وانتصر يوفنتوس على لشبونة بهدف فيدريكو جاتي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أليجري عبر شبكة سكاي إيطاليا: "ارتكبنا أخطاءً قليلة، بإمكان اللاعبين التحسن، فوق ذلك تألق ماتيا بيرين في التصدي لكرتين حاسمتين، كان علينا الشعور بالخطر مبكرا".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني بوجود 3 لاعبين وسط، مما أعطانا عمقا أفضل، سبورتنج ضغطوا بشكل عالٍ، كان عليّ أن أعدل مركز أنخيل دي ماريا لأنهم شكلوا عدة مشاكل لنا في الوسط".

وأكمل "قدمنا أداءً جيدا، لم يكن فوزا سهلا وحافظنا على نظافة شباكنا".

وسيلتقي يوفنتوس مع ساسولو يوم الأحد في الدوري الإيطالي، ثم لشبونة في البرتغال في الإياب يوم الخميس المقبل.

وعن معاناة الفريق الهجومية قال: "أقول دائما أن كرة القدم ليست معادلة رياضية، حددت أسماء الثلاثي الهجومي، ولم نكن متوازنين في بعض الوقت لأننا نلعب ضد خصم قوي مثل سبورتنج، كان علينا التعامل بشكل أفضل مع التمريرات الخاطئة عندما نتحرك من الخلف".

وأتم "هدفنا الحالي هو اللحاق بأتالانتا في الترتيب، وبعدها سنرى موقفنا في جدول الترتيب، نثق في أنفسنا ونريد المزيد".

وينتظر يوفنتوس قرار المحكمة الإيطالية يوم 19 أبريل المقبل بشأن خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتالانتا السادس.

وفي استعاد يوفنتوس نقاطه المخصومة سيصبح رصيده 59 نقطة وهو ما يعني تواجده في المركز الثاني.

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