كرة يد - الأهلي يكرر فوزه على الزمالك ويتأهل إلى نهائي الكأس أمام سبورتنج

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 01:26

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

حسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-25 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في نهائي الدوري يوم الجمعة الماضي بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر باللقب.

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ويقام نهائي كأس مصر لكرة اليد في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الجمعة على نفس الصالة بين الأهلي وسبورتنج.

وكان سبورتنج قد تغلب على سموحة بنتيجة 25-22 في نصف النهائي الذي أقيم قبل لقاء القمة.

وبدأ لقاء قمة كرة اليد متكافئا من الفريقين واستمرت النتيجة بهدف هنا وآخر هناك حتى الدقيقة 20.

وتقدم الزمالك لأول مرة بفارق هدفين في الدقيقة 21:30 بعد تسجيل أحمد الأحمر لتصبح النتيجة 11-9.

وتألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

ونجح الزمالك في التقدم في الشوط الأول بنتيجة 13-12.

وعاد الشوط الثاني للتكافؤ من جديد بين الفريقين بهدف هنا وآخر هناك حتى منتصف الشوط عند التعادل 20-20.

وكانت الدقيقة السادسة من الشوط الثاني قد شهدت خروج عبد الرحمن حميد باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة صحوة أهلاوية في البداية، إذ سجل الأهلي ثلاثة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 23-20.

ورفع الأهلي فارق الأهداف إلى أربعة قبل ثماني دقائق من النهاية.

ونجح الزمالك بعدها في تقليص الفارق إلى هدفين ثم هدف واحد قبل أربع دقائق من النهاية لتشتعل المباراة.

وسجل الأهلي التقدم بنتيجة 27-25 قبل دقيقتين من النهاية.

وفشلت محاولات الزمالك من أجل إدراك التعادل في أخر دقيقتين بعد تألق عبد الرحمن طه.

وبذلك يفشل الزمالك في تحقيق لقب كأس مصر منذ عام 2016.

بينما يدخل الأهلي لمواجهة سبورتنج الذي حصد لقب النسخة الماضية.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر ثلاث مرات في أخر أربع نسخ أقيمت.

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