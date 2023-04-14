اختيار ميسي ومبابي ضمن قائمة تايم لأكثر الشخصيات تأثيرا في 2023

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 01:18

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع كيليان مبابي

اختير ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وزميله في الفريق كيليان مبابي للتواجد في قائمة مجلة "ذا تايم" الأمريكية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2023.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وأزاحت المجلة الأمريكية الستار مساء الخميس عن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة خلال العام.

ويتواجد بجوار ميسي ومبابي كذلك كل من باتريس ماهوميس لاعب كرة القدم الأمريكية لفريق كانساس سيتي.

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هذا بالإضافة للأمريكية لاعب السلة لفريق فينيكس ميركوري بريتني جرينر.

بالإضافة للاعبة التنس البولندية إيا سوياتيك، والأمريكية لاعبة التزلج ميكائيلا شيفرين.

وتوج ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر في شهر ديسمبر الماضي عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي في استاد لوسيل بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وشهدت المباراة آنذاك تسجيل ميسي لهدفين وركلة الترجيح الخاصة به، فيما أحرز مبابي هاتريك بالإضافة لركلته آنذاك.

ميسي مبابي
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