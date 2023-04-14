دوري المؤتمر الأوروبي - فيورنتينا يضع قدما في نصف النهائي.. ووست هام يتعادل في بلجيكا

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 01:09

كتب : FilGoal

تيم موفي - نيس - بازل

وضع فيورنتينا قادما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز برباعية على ليخ بوزنان البولندي بنتيجة 4-1.

فيما حسم التعادل مباراتي جينت البلجيكي ووست هام الإنجليزي، وبازل السويسري ضد نيس الفرنسي، وانتصر أندرلخت البلجيكي على ألكمار الهولندي.

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وانتصر الفريق الإيطالي على مضيفه البولندي بنتيجة 4-1.

أرتور كابرال سجل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة ورفع رصيده لـ 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وسجل كريستوفر فيلدي هدف التعادل في الدقيقة 20.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل نيكولاس جونزاليس من صناعة كريستيانو بيراجي في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني سجل جياكومو بونافينتورا هدف الفيولا الثالث في الدقيق 58.

ثم عزز جوناثان إيكوني النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 63.

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وفي بلجيكا عاد وست هام الإنجليزي بتعادل ضد جينت بهدف لكل فريق.

المغربي نايف أكرد سجل هدفا في الدقيقة 40 ألغي بداعي وجود لمسة يد عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل داني إنجز هدف التقدم للهامرز.

وتعادل أصحاب الأرض عن طريق هوجو سيبروس في الدقيقة 57.

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وانتصر أندرلخت البلجيكي على ميدانه على ألكمار الهولندي بنتيجة 2-0.

سجل مايكل مورييو وماجد أشيريمو ثنائية الفريق البنفسجي في الدقيقتين 22 و70.

وفي آخر المباريات تعادل بازل السويسري مع نيس الفرنسي بنتيجة 2-2.

زكي عمدوني تقدم لبازل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

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وسجل النيجيري تيم موفي هدف التعادل في الدقيقة 38، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل هدفا ثانيا للضيوف من ركلة مزدوجة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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وقبل 19 دقيقة على نهاية اللقاء سجل زكي عمدوني هدف بازل الثاني والتعادل ليتأجل الحسم يوم الخميس المقبل.

قرعة نصف النهائي

الفائز من (جنت البلجيكي × وست هام الإنجليزي) × الفائز من (ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي)

الفائز من (ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي) × الفائز من (بازل السويسري × نيس الفرنسي)

فيورنتينا وست هام نيس دوري المؤتمر الأوروبي
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