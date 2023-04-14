الـ 13 لذئاب الجبل.. محمد مجلي رجل مباراة المقاولون العرب والمصري
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 00:35
كتب : FilGoal
حصد محمد مجلي جائزة رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الجولة 25 من الدوري المصري.
محمد مجلي
النادي : المقاولون العرب
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد برج العرب.
وفاز المقاولون العرب بجائزة رجل المباراة الموسم الحالي 13 مرة، فيما حاز مجلي الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.
ماذا قدم مجلي ضد المصري؟
دقائق: 89
لمس الكرة: 50
صناعة فرص: 1
تمريرات صحيحة: 26 من 38
تمريرات في الثلث الهجومي: 10
عرقلة صحيحة: 2 من 4
استعادة الكرة: 3
فوز بصراعات أرضية: 5 من 19
حصول على أخطاء: 1
ارتكاب أخطاء: 7
🔹مباراة كبيرة قدمها لاعب الوسط محمد مجلي ليستحق لقب رجل مباراة #المقاولون_المصري في الجولة 25 من دوري #رابطة_الأندية_المحترفة 🔝 pic.twitter.com/TGwN5IOvKs— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 13, 2023
ارتفع عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري لـ 40 خلال 209 مباراة بعد نهاية مباراة المقاولون العرب والمصري 0-0 على استاد برج العرب.
وبتلك النتيجة تساوى الموسم الجاري مع موسم 2013-14(دوري المجموعتين) بأكمله.
ويظل موسم 2014-15 الأكثر من حيث التعادلات السلبية في القرن الحالي برصيد 45.
وارتقى كلا الفريقين لصدارة ترتيب أكثر الفرق تعادلا في الدوري الموسم الحالي برصيد 11 تعادلا بالتساوي مع فاركو وسيراميكا والإسماعيلي.
وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة من 25 مباراة.
بينما يمتلك المصري مباراة مؤجلة وبنفس رصيد النقاط في المركز السابع.