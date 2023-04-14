الـ 13 لذئاب الجبل.. محمد مجلي رجل مباراة المقاولون العرب والمصري

حصد محمد مجلي جائزة رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وفاز المقاولون العرب بجائزة رجل المباراة الموسم الحالي 13 مرة، فيما حاز مجلي الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

ماذا قدم مجلي ضد المصري؟

دقائق: 89

لمس الكرة: 50

صناعة فرص: 1

تمريرات صحيحة: 26 من 38

تمريرات في الثلث الهجومي: 10

عرقلة صحيحة: 2 من 4

استعادة الكرة: 3

فوز بصراعات أرضية: 5 من 19

حصول على أخطاء: 1

ارتكاب أخطاء: 7

🔹مباراة كبيرة قدمها لاعب الوسط محمد مجلي ليستحق لقب رجل مباراة #المقاولون_المصري في الجولة 25 من دوري #رابطة_الأندية_المحترفة 🔝 pic.twitter.com/TGwN5IOvKs — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 13, 2023

ارتفع عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري لـ 40 خلال 209 مباراة بعد نهاية مباراة المقاولون العرب والمصري 0-0 على استاد برج العرب.