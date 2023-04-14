الـ 13 لذئاب الجبل.. محمد مجلي رجل مباراة المقاولون العرب والمصري

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد مجلي - الزمالك - المقاولون العرب

حصد محمد مجلي جائزة رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وفاز المقاولون العرب بجائزة رجل المباراة الموسم الحالي 13 مرة، فيما حاز مجلي الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

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ماذا قدم مجلي ضد المصري؟

دقائق: 89

لمس الكرة: 50

صناعة فرص: 1

تمريرات صحيحة: 26 من 38

تمريرات في الثلث الهجومي: 10

عرقلة صحيحة: 2 من 4

استعادة الكرة: 3

فوز بصراعات أرضية: 5 من 19

حصول على أخطاء: 1

ارتكاب أخطاء: 7

ارتفع عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري لـ 40 خلال 209 مباراة بعد نهاية مباراة المقاولون العرب والمصري 0-0 على استاد برج العرب.

وبتلك النتيجة تساوى الموسم الجاري مع موسم 2013-14(دوري المجموعتين) بأكمله.

ويظل موسم 2014-15 الأكثر من حيث التعادلات السلبية في القرن الحالي برصيد 45.

وارتقى كلا الفريقين لصدارة ترتيب أكثر الفرق تعادلا في الدوري الموسم الحالي برصيد 11 تعادلا بالتساوي مع فاركو وسيراميكا والإسماعيلي.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة من 25 مباراة.

بينما يمتلك المصري مباراة مؤجلة وبنفس رصيد النقاط في المركز السابع.

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