للمرة الثانية.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 00:23
كتب : FilGoal
حصد التونسي فراس شواط جائزة رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.
فراس شواط
النادي : الإسماعيلي
وانتصر الإسماعيلي على إنبي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.
وسجل شواط هاتريك ضمن به الدراويش الفوز وعدم الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري.
وحصد التونسي الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، وأصبح في رصيد الإسماعيلي 12 جائزة فردية هذا الموسم.
صاحب الهاتريك 😉
التونسي فراس شواط سجل ثلاثية قادت الدراويش لتحقيق الفوز وثلاث نقاط غالية ليستحق بكل جدارة رجل مباراة #الإسماعيلي_إنبي 🌟#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/7NXLLRYiPo— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 13, 2023
وسجل فراس شواط هاتريك خلال 15 دقيقة، بواقع هدفين في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني.
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