للمرة الثانية.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

فراس شواط

حصد التونسي فراس شواط جائزة رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي على إنبي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وسجل شواط هاتريك ضمن به الدراويش الفوز وعدم الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري.

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وحصد التونسي الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، وأصبح في رصيد الإسماعيلي 12 جائزة فردية هذا الموسم.

وسجل فراس شواط هاتريك خلال 15 دقيقة، بواقع هدفين في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني.

وتقدم الدراويش في الدقيقة 42 بعدما حول التونسي تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي في الشباك.

وفي الدقيقة 45+1 من الشوط الأول تابع التونسي تسديدة كريم الديب التي ارتدت من يد الحارس رضا السيد وعزز تقدم الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني سجل شواط الهدف الثالث له والهاتريك بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي من الجهة اليسرى.

وأصبح فراس شواط ثاني لاعب أجنبي يسجل هاتريك الموسم الحالي في الدوري بعد الأنجولي أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد الذي هز شباك طلائع الجيش.

وأصبح مهاجم الإسماعيلي ثاني لاعب تونسي يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد رفيق كابو موسم 2019-2020 بقميص وادي دجلة.

وبات الأجنبي رقم 23 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

ورفع شواط رصيده لـ 5 أهداف في الدوري الموسم الحالي بقميص الإسماعيلي متصدرا ترتيب هدافي الفريق بالتساوي مع محمد الشامي.

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