مران الأهلي - تقسيمة قوية وفقرات بدنية استعدادا للقاء فاركو

اختتم الأهلي مرانه الرئيسي استعدادا لمباراة فاركو في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في التاسعة والربع مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وخاض الفريق مرانه مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران، وذلك تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في فقرات فنية وتكتيكية متنوعة ضمن فقرات المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

وعلم FilGoal.com أن عمرو السولية قد شارك في مران اليوم استعدادا لمواجهة فاركو.

كما شارك محمود متولي بصورة طبيعية وتبقى مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وشهد مران الخميس عودة طاهر محمد من جديد بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة.

بينما استمر غياب محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وبيرسي تاو عن التدريبات.

وكان تاو قد غاب عن مران أمس الأربعاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية.

أما محمد عبد المنعم فيعاني من إصابة في العضلة الأمامية واستمر غيابه عن التدريبات.

بينما غياب رامي ربيعة فبسبب جزع في مفصل الترقوة خلال نهائي الكأس أمام بيراميدز.

ولم يتعاف أحمد عبد القادر من إصابته في العضلة الخلفية لذلك غاب عن مران الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الذي خاض أربع مباريات أكثر.