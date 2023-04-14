قائمة بيراميدز - غياب رمضان وفخر الدين وأحمد سامي ضد أسوان

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة أسوان في إطار لقاءات الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الله السعيد وأسامة جلال وأحمد سامي وعلي جبر ورمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد صادق - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - هشام محمد - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أوجو صامويل.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي.

وإليكم أسباب الغيابات:

عبد الله السعيد - إصابة بجزع في الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب.

أسامة جلال - إصابة بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة 3 أشهر.

أحمد سامي - إصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين.

علي جبر - التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي.

رمضان صبحي - إجهاد وحاجته لأسبوع إضافي.

فخر الدين بن يوسف - شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.

وخاض الفريق مرانه الأخير بملعب النادي في الدفاع الجوي قبل التحرك لمطار القاهرة والسفر إلى أسوان استعدادا لخوض اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.