تين هاج: اضطررت للقيام بالتبديلات.. وموقف إصابتي فاران ومارتينيز

قال إريك تين هاج المدير اللفني لمانشستر يونايتد إنه اضطر للقيام بالتبديلات خلال مواجهة إشبيلية راد على الانتقادات التي تعرض لها عقب المباراة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إشبيلية بهدفين لمثلها في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أولد ترافورد.

وتحدث تين هاج عقب المباراة قائلا: "أعتقد أن المباراة كانت في المتناول وكان يجب أن نسجل 3 أو 4 أهداف، لكن كان هناك بعض اللحظات التي لم يحالفنا فيها الحظ بسبب الإصابات".

وواصل "اضطررت للقيام ببعض التبديلات مثل إصابة رافائيل فاران في الشوط الأول".

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "لم نفقد السيطرة على مجريات المباراة ولكن أضعنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفين بسبب سوء حظ".

وأردف "فقدنا السيطرة في لحظة لم يكن فيها حظنا جيدا وبعدها أصيب ليساندرو مارتينيز ولعبنا بـ10 لاعبين بعد نفاد التبديلات".

وشدد "أعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل مع هؤلاء اللاعبين، وسجلنا هدفين في شباكنا ولم تكن ليلة جميلة".

وأكمل "الإصابات كانت سبب فقدان السيطرة على إيقاع المباراة، في الشوط الأول لعبنا جيدا وبثقة وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".

وعن الإصابات قال: "لا تبدو إصابة مارتينيز مطمئنة".

وأردف "لقد رأينا ما حدث لقد سقط دون تدخل من أي شخص لذا لا يبدو الأمر جيدا والأمر نفسه مع فاران، وعلينا الانتظار".

وأكمل "لم أتحدث مع فاران لكنها إصابة اشتكى منها في الأسبوعين الماضيين وعلينا نرى كيف تسير الأمور".

وشدد تين هاج "كنت مضطرا لإجراء التبديلات لم يكن لدي خيار آخر".

وعاد وتحدث مجددا عن مارتينيز وقال: "ليست في وتر أكيليس، لا ليست الإصابة في تلك المنطقة، وأفضل الانتظار لتشخيص الإصابة".

وكشف المدرب الهولندي عن سبب استبداله لبرونو فيرنانديز وأنتوني مؤكدا أن الحكم حذره من اقترابهما من الحصول على إنذار ثان ومن ثم البطاقة الحمراء.

وسوف يغيب برونو عن الإياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعن ماركوس راشفورد قال: "هناك فرصة ليتواجد في لقاء الإياب الخميس المقبل".

وأتم "نحن ننافس في ثلاث بطولات وبحاجة لتشكيلة كاملة وإن لم يتواجد فاران وليساندرو يوم الأحد سيتعين على الآخرين القيام بذلك".