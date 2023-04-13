الأولى لكل فريق الموسم الحالي.. نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وفاركو

يدير نادر قمر الدولة تحكيميا مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في التاسعة والربع مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون قمر الدولة كل من سامي هلهل وهاني خيري.

فيما يتواجد إبراهيم محجوب كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه سمير جمال.

وأدار الحكم 11 مباراة الموسم الجاري في الدوري أشهر خلالها 56 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وستكون تلك أول مباراة يديرها قمر الدولة الموسم الحالي لأهلي وفاركو في الدوري.

وسبق أن أدار 3 مباريات للأهلي انتهت 2 منها بالفوز و1 بالتعادل.

وأدار مباراتان لفاركو انتهت واحدة بالتعادل والثانية بالخسارة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الذي خاض أربع مباريات أكثر.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.