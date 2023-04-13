ميرور: قلق بإصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في وتر أكيليس

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يبدو أن المؤشرات الأولية حول إصابة ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد ليست جيدة على الإطلاق.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن هناك قلق يحوم لدى الجهاز الفني بأن اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لقطع في وتر أكيليس.

وسقط مارتينيز مصابا في مواجهة يونايتد وإشبيلية التي أقيمت اليوم الخميس بدون تدخل من أي لاعب واضطر لاعبو الفريق الإسباني لحمله للخارج.

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وبعدها ظهر مارتينيز وهو يبكي أثناء حمله من قبل الجهاز الطبي والمسعفين.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إشبيلية بهدفين لمثلها في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أولد ترافورد.

وانضم ليساندرو إلى يونايتد قادما من أياكس الصيف الماضي.

ويعد اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 أحد العناصر الأساسية ليونايتد بعدما خاض مع الفريق 44 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
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